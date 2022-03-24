Більше ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО, – Зеленський

Українські бійці, які вже місяць протистоять російській агресії, довели, як багато Україна може дати загальній безпеці в Європі і світі.

Про це Володимир Зеленський сказав у своїй промові на засіданні саміту НАТО, передає 24 канал. Український лідер долучився до розмови у відеоформаті.

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Президент України попросив Альянс після місяця кривавої війни Росії проти України ніколи не говорити, що українська армія не відповідає стандартам НАТО.

Прошу заради наших військових. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте,

– наголосив Зеленський.

Він також закликав НАТО показати, що Альянс може зробити для порятунку людей. На це чекає не лише Україна, але й весь світ.

Президент зауважив, що не звинувачує НАТО, адже це не його бомби скидають на нашій міста. Однак він нагадав, що Альянс ще може запобігти смертям в Україні. Для цього потрібно надати зброю.

Зеленський звернувся до світу на саміті НАТО: дивіться відео