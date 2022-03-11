Більше ніяких вітамінів і БАДів: Herbalife теж йде з Росії

Компанія з продажу здорового харчування Herbalife раніше не збиралась покидати російський ринок. Однак сьогодні, 11 березня, там нарешті заявили, що також припиняють роботу в країні-агресорці.

Все це на тлі вторгнення Росії в Україну. Будь-який прибуток звідти компанія направить на допомогу Україні.

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Так, Herbalife призупинить операції в усіх 62 центрах продажу. Також там припинять поставки продукції в Росію.

"Ми засуджуємо війну в Україні і підтримуємо міжнародне співтовариство, закликаючи до миру. Ми підтримуємо усіх в регіоні та світі, хто страждає через цю трагічну втрату життів та гуманітарну кризу", – мовиться у заяві компанії.

До слова, Herbalife Nutrition працює в Росії з 1995 року і станом на лютий 2022 року налічує приблизно 44 тисячі активних дистриб'юторів у країні. Компанія не має жодного виробництва в Росії – вся продукція, що продається на ринку, імпортна.

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Понад 150 компаній відмовилися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, або ж постачати туди свою продукцію та сервіси.