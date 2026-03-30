Про це йдеться у матеріалі "Телеграф". Сучасне поле бою фактично стало "прозорим", наголошує автор.

Сенсори різних діапазонів – від NIR до LWIR – можуть виявляти тепловий слід об’єктів на відстані кількох кілометрів. На відміну від традиційних термоковдр, які лише затримують тепло всередині та створюють небезпечний "парниковий ефект", українська розробка працює за принципом контролю випромінювання і відбиття.

Застосування металізованого шару срібла на нейлоновій основі дає змогу бійцю фактично "зливатися" з навколишнім середовищем у діапазоні від 0,75 до 14,0 мікрон. Срібло забезпечує мінімальне теплове випромінювання, завдяки чому людина виглядає як малоконтрастна ціль для тепловізійних пристроїв. Водночас матеріал зберігає паропроникність: волога виводиться назовні, що допомагає уникнути перегріву і подальшого теплового "демаскування", характерного для дешевших аналогів уже через 20 хвилин руху.

Втім, попри готовність виробників до серійного виробництва, Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель поки не поспішають із масштабними контрактами. Фахівці підкреслюють, що в умовах "війни сенсорів" подібне спорядження має стати базовим елементом екіпірування – на рівні бронежилета чи шолома, адже підготовлені оператори БПЛА та артилеристи є цінним ресурсом, який складно швидко відновити без належного захисту від виявлення.