"Більше схоже на сарай": в ООС прокоментували фейк про обстріл прикордонного пункту росіян

У штабі Операції об'єднаних сил прокоментували фейк про обстріл начебто російського прикордонного пункту в Ростовській області. Там наголосили, що будівля більше нагадує "господарське приміщення".

У штабі ООС вкотре звергнули увагу, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України та нагнітання ситуації.

Читайте також Не нападали, – Кулеба закликав Росію зупинити фабрику фейків

Реакція ООС на черговий фейк Росії

Держава-агресорка 21 лютого звинуватила українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. У штабі ООС наголосили, що це не відповідає дійсності.

Продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує "господарське приміщення", ніж прикордонний пункт,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають в районах відведення. Тому, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні ЗСУ артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим.

Крім цього, російські ЗМІ пишуть про "різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону". Водночас підрозділи Збройних сил України перебувають на своїх позиціях, дотримуються мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій.

Однак, звернули увагу українські військові, за відсутності будь-яких агресивних дій зі сторони України, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

До слова, офіцер об'єднаних сил Сергій Нещадим оприлюднив у твітері відео з місця обстрілу "прикордонного пункту". Він зазначив, що будівля більше схожа на сарай.

Обстріляний "прикордонний пункт": дивіться відео

Фейк про обстріл прикордонного пункту в Ростовській області

Російські пропагандисти поширили фейк про те, що українські бійці "обстріляли прикордонний пункт" у Ростовській області. З місця події видно зруйновану маленьку будівлю, яка розташована посеред кущів та дерев. Поруч – інша споруда з дашком та російський прапор та палиці.

Зверніть увагу – Байден відреагував на фейки Росії про обстріли на Донбасі: дивіться відео