Більшість німців не сумуватимуть за Меркель, – дані опитування

Ангела Меркель проводить останні дні на посаді канцлерки Німеччини. Водночас 52% німців заявили, що не сумуватимуть за теперішньою лідеркою країни.

Деталі опитування

38% німців зізналися, що їм бракуватиме Меркель на посту канцлера. Про це мовиться у результатах опитування інституту Civey.

До теми Меркель проведе одну з останніх зустрічей з Макроном: серед тем – і Україна

Водночас 4% опитаних не визначилися з відповіддю.

Останні дні каденції Меркель

13 вересня політикиня вирушила у прощальну поїздку на посту канцлера. Вона відвідала Сербію, а згодом – Албанію. Там Меркель зустрілася з прем'єр-міністрами 6 західнобалканських держав, які не входять до ЄС – Албанії, Боснії й Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії. Переговори були зосереджені на регіональній співпраці.

16 вересня Меркель поговорила з президентом Франції Еммануелем Макроном. Серед теми були Україна, Іран, Лівія Білорусь, кліматичні виклики, безпека та міграція.

Нагадаємо, з прощальним візитом канцлерка побувала й в Україні. З Володимиром Зеленським вона зустрілася 22 серпня.

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