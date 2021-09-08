Більшість обмежень у "жовтих" й навіть "червоних" зонах не стосуватимуться вакцинованих

По всій території України вже найближчим часом можуть посилити карантин. Втім, більшість із карантинних заходів не будуть застосовувати щодо вакцинованих громадян.

Таку заяву 8 вересня зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що ситуація з коронавірусом в Україні прогнозовано погіршується, втім наразі вона не є критичною.

До теми У Кабміні анонсували введення жовтої зони по всій території України

Що зміниться для вакцинованих

Урядовець пояснив, що МОЗ зважає на практику європейських країн та США. Саме тому у відомстві пропонують наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. Разом з іншими міністерствами там вже почали роботу над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом українців від COVID-19 та його благополуччям населення.

Передбачаємо, що більшість обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах не будуть застосовуватися, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів, різних сфер економіки,

– зазначив Ляшко.

При цьому, за його словами, для жовтого рівня епідемічної небезпеки буде достатньо навіть однієї дози вакцини, проте для червоного – потрібен буде вже повний курс щеплення. Він навів приклад: роботу закладів освіти у жовтих "зонах" не будуть обмежувати, якщо 80% педагогічних працівників матимуть документи про вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.

COVID-19 – пандемією невакцинованих

Аби на території всієї країни запровадили обмеження жовтого рівня, потрібне рішення Національної комісії ТЕБ та НС. Поки його немає, країна житиме за правилами "зеленої" зони.

Міністр охорони здоров'я також звернув увагу, що COVID-19 cтає пандемією невакцинованих. Мовляв, все більше захворювань виникає саме серед тих, хто не отримав щеплення. "Саме невакциновані інфіковані потрапляють до лікарень і перебіг хвороби у них значно складніший", – застеріг він.

Зазначимо, що за даними МОЗ, станом на 8 вересня 5 666 017 українців отримали принаймні 1 дозу вакцини від коронавірусу. Водночас 4 407 024 громадян вже повністю щеплені. В Україну вже доставили понад 20 мільйонів доз вакцин різних виробників.

Ляшко наголосив, що вакцина зараз є доступною для українців й закликав не відкладати щеплення на потім й записуватися на нього за першої ж нагоди. Мовляв, це дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від коронавірусу.