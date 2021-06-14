Чи у правильному напрямку розвивається країна: дані опитування українців

Більша половина українців вважає, що країна розвивається у неправильному напрямку. Тільки невелика частина респондентів має протилежну думку.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, серед заможних українців більше вважають, що країна розвивається у правильному напрямку, ніж серед вкрай бідних.

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Думки більшості українців щодо розвитку країни

62% респондентів переконані, що країна розвивається у неправильному напрямку , натомість протилежної думки дотримуються тільки 20%.

, натомість протилежної думки дотримуються тільки 20%. 11% серед вкрай бідних українців вважають правильним розвиток країни, а серед заможних – майже 30%.

Ба більше, молодші респонденти менш скептичні у своїх поглядах на розвиток країни, ніж старші люди.

Думки українців про подолання труднощів

53,5% українців вважають, що країна здатна подолати проблеми та труднощі у більш віддаленій перспективі . Тільки 17% вважають, що проблеми можна подолати впродовж найближчих кількох років, а 20% – зазначають, що Україна загалом не здатна подолати наявних проблем та труднощів.

. Тільки 17% вважають, що проблеми можна подолати впродовж найближчих кількох років, а 20% – зазначають, що Україна загалом не здатна подолати наявних проблем та труднощів. До речі, понад чверть песимістів – на Сході, а найменше (тільки 15%) – на Заході.

Більш заможні люди оптимістичніші – 25% з них вважають, що Україна здатна подолати труднощі та проблеми у найближчій перспективі. Натомість тільки 11% серед найбідніших респондентів аналогічної думки.

Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.