Більшість росіян покірно прийняли нову реальність

Мене не лякає те, що пан Путін психічно хворий. Таке було і в інших тиранів та перших осіб держав.

Я навіть не здивований, що його оточення виконує божевільні і шкідливі для країни накази, розв'язуючи бійню в Європі і тим самим руйнуючи всі зв'язки – які з зовнішнім світом, так із навколишнім середовищем, перетворюючи всі переваги в ніщо. Звичка до рабства і це пояснює.

Читайте також Такого Путін точно не очікував

Тіло від тіла Путіна

Мене дивує і надзвичайно засмучує інше – з якою радістю більшість моїх співгромадян прийняли цю нову реальність, створену волею божевільного.

Прийняли кров, прийняли війну, прийняли смерть близьких і втрату будь-яких економічних перспектив. І це все заради того самого параноїдального фантома, що володіє душею правителя.

Пізніше росіяни скажуть, що це була жахлива помилка

Ось таке жахливе пояснення душі народу після століття брехні і терору. Чи принесе нинішній кошмар і його наслідки, чи принесе відкриття себе в стані божевільного зцілення душі народу – в ідкрите питання.

Як історик можу його поставити, але тільки час на нього відповість.