Більшість українців готові на компроміс з Росією, але за умови повернення Криму та Донбасу

Згідно з результатами соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців готові досягнути миру шляхом переговорів. Але не на умовах Росії.

Опитування проводилось з 12 по 13 березня. В ньому взяли участь 1 200 людей у віці від 18 років по всій країні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

До теми 70% опитаних мешканців Євросоюзу підтримують вступ України в ЄС

Українці не хочуть погоджуватися на умови Росії

Реальним шляхом закінчення Російсько-Української війни більшість українців бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%).

Але майже третина вважають, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій.

Тим часом лише 1% респондентів готовий погодитись на більшість вимог Росії.



Як українці бачать закінчення війни / Інфографіка "Рейтинг"

Українці хочуть повернути Донбас та Крим

При цьому Українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас: більшість вважають, що Україна повинна використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів. І цей показник зараз вищий, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Думка українців щодо Донбасу / Інфографіка "Рейтинг"



Думка українців щодо Криму / Інфографіка "Рейтинг"