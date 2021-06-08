Більшість українців скаржаться на погіршення матеріального стану

Понад 50% українців заявляють, що їхнє фінансове становище за останні 2 роки лише погіршилося. Серед причин цього називають підвищення комуналки і цін на продукти.

Лише для 11% українців фінансове становище покращилося. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології

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Про погіршення фінансового стану говорить половина українців

Більшість респондентів – 54,4% українців – вважають, що за останні 2 роки фінансове становище їхньої родини погіршилося.

Тим часом про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.



Як змінилося фінансове становище українців / Зображення КМІС

Які труднощі були протягом останнього року

Найбільше непокоїть українців зростання комунальних тарифів. 9 з 10 опитаних за останній рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги – 91,5%.

Про зростання цін на продукти говорять 90,6%. Зі зниженням зарплат або пенсій зіштовхувалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою роботи – 31,9%.



Які проблеми турбували українців минулого року найбільше / Зображення КМІС