У багатьох містах України лунали сирени, в Дніпрі чули схожі на вибухи звуки
На Сході, Півдні та в Центрі України лунав сигнал про повітряну небезпеку. Людей закликали ховатись в укриття, адже росія може посилити свої удари в День Незалежності.
Сповіщення про сирени почали з'являтись орієнтовно о 01:50 24 серпня. Окрім того, про схожі на вибухи звуки повідомили в Дніпрі.
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У багатьох областях лунали сирени
Сигнали повітряної тривоги пролунали на:
- Запоріжжі;
- Кіровоградщині;
- Черкащині;
- Донеччині;
- Полтавщині;
- Харківщині;
- Сумщині.
Варто пригадати, що на Луганщині повітряна тривога без відбою триває ще з 4 квітня. Окрім того, немає інформації про тривоги на тимчасово окупованих територіях.
Станом на 04:20 24 серпня, у всіх областях оголосили про відбій повітряної тривоги. Виняток тільки Запорізька область – там тривога тривала ще з 00:13 24 серпня. Тільки о 04:31 у регіоні пролунав відбій, що тривав до 04:35. Згодом в області знову пролунали сирени.
У Дніпрі було неспокійно
У Дніпрі пролунали звуки, схожі на вибухи,
– повідомило Суспільне.
Варто зазначити, що станом на 03:45 24 серпня ані мер Дніпра Борис Філатов, ані очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко інформації про ймовірні вибухи не спростовували та не підтверджували.
Ракетні обстріли України: коротко
- У ніч проти 24 серпня під час повітряної тривоги відразу після опівночі російські окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Згодом місцева влада підтвердила атаки.
- Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти знову атакували обласний центр. Попередньо – жертв не було. Відомо, що російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району.
- Щодо Харкова, що мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Новобаварський район. Попередньо відомо про прильоти на кілька адрес. Інформації про постраждалих ще не було.
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