У багатьох містах України лунали сирени, в Дніпрі чули схожі на вибухи звуки

На Сході, Півдні та в Центрі України лунав сигнал про повітряну небезпеку. Людей закликали ховатись в укриття, адже росія може посилити свої удари в День Незалежності.

Сповіщення про сирени почали з'являтись орієнтовно о 01:50 24 серпня. Окрім того, про схожі на вибухи звуки повідомили в Дніпрі.

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У багатьох областях лунали сирени

Сигнали повітряної тривоги пролунали на:

Запоріжжі;

Кіровоградщині;

Черкащині;

Донеччині;

Полтавщині;

Харківщині;

Сумщині.

Варто пригадати, що на Луганщині повітряна тривога без відбою триває ще з 4 квітня. Окрім того, немає інформації про тривоги на тимчасово окупованих територіях.

Станом на 04:20 24 серпня, у всіх областях оголосили про відбій повітряної тривоги. Виняток тільки Запорізька область – там тривога тривала ще з 00:13 24 серпня. Тільки о 04:31 у регіоні пролунав відбій, що тривав до 04:35. Згодом в області знову пролунали сирени.

У Дніпрі було неспокійно

У Дніпрі пролунали звуки, схожі на вибухи,

– повідомило Суспільне.

Варто зазначити, що станом на 03:45 24 серпня ані мер Дніпра Борис Філатов, ані очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко інформації про ймовірні вибухи не спростовували та не підтверджували.

Ракетні обстріли України: коротко

У ніч проти 24 серпня під час повітряної тривоги відразу після опівночі російські окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Згодом місцева влада підтвердила атаки.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти знову атакували обласний центр. Попередньо – жертв не було. Відомо, що російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району.

Щодо Харкова, що мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Новобаварський район. Попередньо відомо про прильоти на кілька адрес. Інформації про постраждалих ще не було.

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