Повітряна тривога по всій Україні: у Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи
Увечері 15 липня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської атаки. Сирени пролунали у всіх областях.
Повітряна тривога тривала понад 1,5 години. Станом на 21:50 майже у всіх областях оголосили відбій
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Де оголосили тривогу
Станом на 20:25 сирени сповістили про повітряну тривогу в:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Вінницькій області;
- Хмельницькій області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Закарпатській області.
Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганщини, а на Херсонщині з 15 квітня не працює система оповіщення, тому тривог там не оголошують.
Станом на 21:35 у південних та східних областях оголосили про відбій повітряної тривоги. Однак очільник нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав мешканців району, які живуть на березі Каховського водосховища покинути вулиці.
Вибухи в Дніпрі та Кременчуці
О 20:58 з'явилися повідомлення про вибухи в Дніпрі. Цю інформацію підтвердив і мер міста Борис Філатов, який закликав місцевих мешканців не покидати укриттів.
Через кілька хвилин про вибухи повідомили і в Кременчуці. Інформацію про це підтвердив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи – пам'ятайте, що це може бути результат роботи Сил протиповітряної оборони. Однак важливо не поширювати у мережі під час тривоги кадри з роботою ППО, щоб не допомагати ворогу.
Однак, якщо все ж вибух пролунав унаслідок "прильоту", важливо пам'ятати – під час тривоги поширювати будь-які фото чи відео з наслідками обстрілу, повідомляти місце атаки чи його адресу – заборонено. Усе це може допомогти противнику скорегувати вогонь. Таким чином ви можете наразити на небезпеку не лише себе чи своїх близьких, але й своє місто та село.
Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги.Важливо! росія щодня доводить, що вона є країною терористом, атакуючи житлові будинки, школи, торговельні центри, університети й інші цивільні об'єкти. Передбачити, куди окупати битимуть наступний раз – неможливо, так само як і неможливо передбачити, де можуть впасти уламки збитої ракети, якщо спрацює ППО, тому не нехтуйте сигналами сирени та не наражайте себе на небезпеку.
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