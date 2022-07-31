Всеукраїнська повітряна тривога тривала понад пів години

Увечері 31 липня по всій країні пролунала повітряна тривога. Спершу її оголосили на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі, а згодом сирени пролунали і на Заході.

У більшості областей повітряна тривога лунала понад годину. Всеукраїнська тривога тривала понад пів години.

Важливо Масований обстріл Миколаєва та атака Одещини: головне за 158 день війни

Де пролунали сирени

Увечері 31 липня сирени сповістили про тривогу в:

Києві та Київській області;

Львівській області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Також безперервна повітряна тривога на Луганщині триває від 4 квітня, водночас на Херсонщині система оповіщення від 15 квітня не працює через окупацію.

Станом на 23:15 у більшості регіонів оголосили про відбій тривоги. Якщо у вашій області не прозвучала друга сирена – залишайтеся в укриттях.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати у мережі жодних кадрів, на яких її видно, бо цим може скористатися ворог.

Якщо все ж був ракетний удар – нагадуємо про те, що поширювати фото чи відео з наслідками прильоту, адресу чи назву місця удару під час повітряної тривоги суворо заборонено, адже це може допомогти окупантам.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

Зверніть увагу – деталі обстрілу Миколаєва: дивіться відео