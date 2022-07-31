Всеукраїнська повітряна тривога тривала понад пів години
Увечері 31 липня по всій країні пролунала повітряна тривога. Спершу її оголосили на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі, а згодом сирени пролунали і на Заході.
У більшості областей повітряна тривога лунала понад годину. Всеукраїнська тривога тривала понад пів години.
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Де пролунали сирени
Увечері 31 липня сирени сповістили про тривогу в:
- Києві та Київській області;
- Львівській області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
Також безперервна повітряна тривога на Луганщині триває від 4 квітня, водночас на Херсонщині система оповіщення від 15 квітня не працює через окупацію.
Станом на 23:15 у більшості регіонів оголосили про відбій тривоги. Якщо у вашій області не прозвучала друга сирена – залишайтеся в укриттях.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати у мережі жодних кадрів, на яких її видно, бо цим може скористатися ворог.
Якщо все ж був ракетний удар – нагадуємо про те, що поширювати фото чи відео з наслідками прильоту, адресу чи назву місця удару під час повітряної тривоги суворо заборонено, адже це може допомогти окупантам.
Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.
Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.
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