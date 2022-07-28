У більшості областей тривога: у Кропивницькому чули вибухи

У багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі повинні піти в укриття задля своєї безпеки. Тим часом у Кропивницькому вже повідомляють про вибухи.

Тривогу оголосили частині західних, північних та центральних областей. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на мапу.

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Де прозвучали сирени

Рівненська; Житомирська, Київська та Чернігівська області;

Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;

Вінницька, Черкаська, Кіровоградська та частина Миколаївської областей.

Згодом тривогу оголосили й на Сході. Сирени лунали в Харківській і Донецькій областях. У Луганській – теж повітряна небезпека. Вона триває ще з квітня.

Зверніть увагу, що в Криму та на Херсонщині тривог немає. Адже ці території є тимчасово окупованими.

Вибухи в Кропивницькому

Вже з початку тривоги у Кропивницькому повідомили про вибухи. За попередніми даними, їх було 2.

Згодом голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив. що ситуація в місті неспокійна. Він попросив людей залишатися в укриттях, а деталі пообіцяв надати згодом.

Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом,

– написав Райкович.

Також очільник ОВА наполегливо закликав людей не публікувати жодних фото та відео з місця події.

росія та білорусь атакувала Україну 28 липня

28 липня тривога лунає вже не вперше. Адже вночі та рано-вранці білорусь та росія випустили по Україні близько 25 ракет.

Окупанти завдали авіаударів з трьох напрямків. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни випустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, "Іскандери" з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з бомбардувальників, що базуються на аеродромі Шайковка в Росії.

На жаль, ППО не змогла збити ці ракети. Ворог поцілив по Київщині, Чернігівщині, Харківщині та по Миколаєву.

Варто переглянути – основна інформація про ситуацію на фронті від Генштабу станом на ранок 28 липня: відео