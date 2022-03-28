У більшості областей України лунають сирени: негайно в укриття

28 березня 2022 , 12:56
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Майже у всіх регіонах України близько 11:50 оголосили повітряну тривогу. У містах лунають сирени екстреного оповіщення.

Про повітряну тривогу повідомили органи місцевої влади, пише 24 канал. Наразі перебувати на вулиці – небезпечно.

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Де оголосили тривогу

  • в Одесі,
  • Івано-Франківську,
  • Львові,
  • Києві,
  • Миколаєві,
  • Тернополі,
  • Рівному,
  • Волині,
  • Хмельницькому,
  • Вінниці,
  • Житомирі,
  • Черкасах,
  • Кропивницькому,
  • Донецьку,
  • Чернігові,
  • Закарпатті,
  • Харкові,
  • Чернівцях.

Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та спускайтеся в укриття. Не забудьте вимкнули світло, воду та газ. Перебувайте в укритті допоки не мине загроза.

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Автор: Софія Мінджоса