У більшості областей України оголосили тривогу через загрозу балістики

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили ввечері 24 січня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про загрозу

Орієнтовно о 19:58 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Таким чином станом на 20:00 про небезпеку сповістили жителів Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Карта повітряної тривоги: де існує небезпека