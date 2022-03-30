У більшості областей України – повітряна тривога

Приблизно о 17:25 у багатьох областях України сповістили про повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття.

Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Повітряна тривога в Україні

Про небезпеку приблизно о 17:25 сповістили у таких містах:

Львів,

Хмельницький,

Київ,

Дніпро,

Запоріжжя,

Миколаїв,

Черкаси,

Вінниця,

Полтава,

Луцьк,

Тернопіль,

Рівне,

Івано-Франківськ,

Харків.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.

Зверніть увагу – що робити, якщо почули звук сирени: дивіться відео