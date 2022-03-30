У більшості областей України – повітряна тривога
30 березня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Приблизно о 17:25 у багатьох областях України сповістили про повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття.
Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.
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Повітряна тривога в Україні
Про небезпеку приблизно о 17:25 сповістили у таких містах:
- Львів,
- Хмельницький,
- Київ,
- Дніпро,
- Запоріжжя,
- Миколаїв,
- Черкаси,
- Вінниця,
- Полтава,
- Луцьк,
- Тернопіль,
- Рівне,
- Івано-Франківськ,
- Харків.
Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.
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