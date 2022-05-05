У більшості регіонів України – повітряна тривога: пройдіть в укриття

Ввечері 5 травня у більшості областей оголосили повітряну тривогу. Зокрема, на Сході, Півночі, Півдні та у Центрі.

Сирени почали лунати близько 20:15. Людям необхідно негайно спуститись в укриття.

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Спочатку тривога була у західних областях, але потім оголосили відбій. Натомість звуки сирен почули жителі Сходу.

Де оголосили тривогу:

Вінницька,

Житомирська,

Київська,

Чернігівська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Луганська,

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька.

Як діяти

Коли лунають сирени, слід одразу спуститись в укриття. Якщо такої можливості немає, варто хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Одна стіна стримує ударну хвилю, інша – захищає від уламків.

З укриттів виходити не можна, поки не буде сигналу відбою. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або лунатиме друга сирена.

Важливо дотримуватись цих правил, бо вони рятують життя. Загрози ракетних ударів існують для кожного регіону. Влада раніше зазначала, що наразі безпечного місця в Україні немає.

Вибухи минулої доби

Ввечері 4 травня повітряну тривогу по всій Україні оголошували двічі. Вона лунала понад 2 години. Згодом у кількох регіонах були вибухи. Десь були ракетні удари, а десь працювала протиповітряна оборона.

Окупанти завдали два ракетних ударів по Дніпру. Одна поцілила в залізничну інфраструктуру, а іншу збили ППО. Ударна хвиля від удару першої була дуже потужною, у будівлях поруч повибивало шибки.

На Кіровоградщині ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, що за межами Кропивницького.

У Миколаєві люди теж чули звуки потужних вибухів. Мер Олександр Сенкевич підтвердив удари.

Також сили ППО збили ракету на Київщині. Її уламки впали у полі поблизу села Требухів біля Броварів. Однак люди не постраждали.

Звуки вибухів ввечері чули також в Одесі та Запоріжжі. Ймовірно, це була робота ППО.

Близько 19:45 сьогодні, 5 травня, повітряну тривогу оголошували на Сході. Після усього на Харківщині пролунали звуки вибухів. Деталей поки не повідомляють, однак над містом бачили дим.

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