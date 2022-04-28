Майже по всій Україні лунає повітряна тривога: прямуйте в укриття

У більшості областей України зараз лунають сирени. Потрібно негайно спуститися в укриття.

Станом на 18:33 повітряна тривога є у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській та Київській областях. А також – у самому Києві.

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Крім того, станом на 18:37 повітряної тривоги немає у таких областях:

Херсонська;

Вінницька;

Хмельницька;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Тернопільська;

Волинська;

Львівська;

Закарпатська.

Повітряна тривога зараз триває у багатьох регіонах України / Фото alerts.in.ua

О 18:51 сирени зазвучали в Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях.

Наразі тривоги немає у Чернівецькій, Закарпатській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні станом на 18:52 / Фото alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня на Полтавщині повітряна тривога тривала майже всю ніч.

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