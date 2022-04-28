Майже по всій Україні лунає повітряна тривога: прямуйте в укриття

28 квітня 2022 , 18:34
Читать новость на русском

У більшості областей України зараз лунають сирени. Потрібно негайно спуститися в укриття.

Станом на 18:33 повітряна тривога є у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській та Київській областях. А також – у самому Києві.

Важливо ЗСУ перехоплюють ініціативу: росіяни масово відмовляються воювати в Україні

Крім того, станом на 18:37 повітряної тривоги немає у таких областях:

  • Херсонська;
  • Вінницька;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Івано-Франківська;
  • Тернопільська;
  • Волинська;
  • Львівська;
  • Закарпатська.

Повітряна тривога зараз триває у багатьох регіонах України / Фото alerts.in.ua

О 18:51 сирени зазвучали в Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях.

Наразі тривоги немає у Чернівецькій, Закарпатській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні станом на 18:52 / Фото alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня на Полтавщині повітряна тривога тривала майже всю ніч. 

Актуально – чому спрацьовує повітряна тривога по всій Україні: дивіться відео

 

Автор: Петро Синєокий