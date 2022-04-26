Більшої дурості важко уявити, – Арестович про "грандіозні" плани Росії щодо Півдня

Росіяни у своїх фантазіях сподіваються встановити контроль над Півднем України до 9 травня. Проте більш нереалістичні плани за ці навіть важко уявити.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що рішення наступати на Півдні фактично додалися до купи дурощів, які робить Росія.

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Окупанти не здатні виконати завдання Кремля

Росіян нічому не навчив перший етап війни, коли вони розпорошилися на багатьох напрямках. Зараз вони намагаються зробити те саме, бо Сходу їм мало.

За словами Олексія Арестовича, політичне керівництво ставить завдання, яке військові не здатні виконати просто фізично. Тому і призначили генерала Дворнікова, щоб він гнав війська вперед не жаліючи.

"Більшої дурості важко уявити. Вони намагаються, маючи лише 3 мости за спиною, наступати в бік Миколаєва і Кривого Рогу. Вони не можуть постачати своє угруповання належним чином", – заявив Олексій Арестович.

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