Окупант бідкається, що йому набридло витягувати тіла вбитих товаришів біля Бахмута

Поблизу Бахмута уже тривалий час точаться найзапекліші бої. Намагаючись понад 7 місяців захопити місто, окупанти зазнають там величезних втрат.

Однак їхнє командування ніяк не цікавлять втрати розхідного матеріалу, який захисники України знищують тисячами. Тож від відчаю виють й самі загарбники.

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Виснаженість та величезні втрати

Зокрема, про це стало відомо з чергового перехоплення розвідки, записаного ще у лютому 2023 року. У ньому російський окупант з евакуаційної групи скаржиться на моральну та фізичну виснаженість від бойових дій та великі бойові втрати підрозділу на Бахмутському напрямку.

Ну чуєш, Саня, це ж п*дець, це ж, Саня, п*дець. Важко виносити 200-х, 300-х, це завжди треба бігом. А ще як кажуть, то треба на мотолизі мотатися (бронетранспортері – 24 Канал). Це жива мішень, це консервна банка,

– скиглив окупант.

Ба більше, у своїй розмові військовий загарбник підкреслив, що таких "мотолиг" за час його служби воїни України підпалили багато.

Ротації немає понад рік

Скиглить російський військовий й через відсутність ротації. З'ясувалося, що деяким щасливчикам вдалося протриматися на фронті уже рік.

Зараз калік знаєш скільки? Ну що це таке? Як ніяк уже скільки поранених, скільки загинуло. Пацани уже, рахуй, рік безвилазно. Ось буде рік у лютому. … Морально також стомлені. Не те що це фізично дається взнаки, як морально,

– сказав окупант.

При цьому військовий країни-терористки наголосив, що "це вже не жарти". Буцімто на зі зброєю у руках пхатися до чужої країни вбивати та грабувати її громадян було "чудовою" ідеєю. Тож не дивно, що зараз загарбники пожинають власні ж плоди.

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