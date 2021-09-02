Біля берегів Нідерландів виявили десятки мертвих дельфінів

У Північному морі біля узбережжя Нідерландів знайшли близько сотні мертвих дельфінів. Їх вимивало на берег протягом тижня.

Мертві дельфіни були виду фоцен. Про це розповіла директорка фонду SOS Dolphin, фонду Аннемарі ван ден Берг.

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За словами жінки, дельфінів знаходили ще 1 вересня. Хоча їх кількість, схоже, таки зменшується.

Тварин знаходили в одному місці

Дельфінів знаходили в одному і тому ж стані розкладання. Директорка припустила, що вони загинули в одному місці. Близько 2 десятків тварин відправили на ветеринарний факультет Утрехтського університету.

Справжня причина масового викиду на берег залишається загадкою,

– кажуть біологи.

Ймовірна причина загибелі тварин

У голландських ЗМІ припускали, що ссавців могли загинути після того, як їх потривожило будівництво вітряної електростанції в морі або військово-морські навчання.

Сподіваються, що до кінця тижня ситуацію проясниться.

Дельфінів вимиває на берег часто

Ван ден Берг розповіла, щорічно на голландських пляжах знаходять від 200 до 900 мертвих фоцен. Однак вона наголосила, що зараз в цьому районі Північного моря відбувається щось дивне.