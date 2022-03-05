Біля Броварів місцеві затримують росіян на кілька годин: далі їх знищують ЗСУ

Українці об'єднуються, аби дати відсіч російським загарбникам. Звичайні мирні мешканці пліч-о-пліч із ЗСУ протистоять агресору.

Про це у ніч проти 5 березня повідомив Олексій Арестович, радник глави Офісу Президента. Розповів, зокрема, про ситуацію на Ніжинському напрямку.

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Там, за словами Арестовича, ще на початку березня російське командування почало формувати величезне оперативне об'єднання для наступу на Бровари – Бориспіль. Втім, тепер цього об'єднання немає, ворог знищений.

Місцеві протистоять загарбникам

Крім цього, радник Єрмака описав й ситуацію біля Броварів. Там російські загарбники зазнають серйозних втрат, бо тотальну війну проти них ведуть місцеві жителі.

Перекриваючи лісові дороги, уповільнюючи, а то й унеможливлюючи кілька годин рух колон супротивника. А там уже наздоганяє наша артилерія та авіація,

– пояснив Арестович.

Напередодні бійці окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців розгромили ворожу техніку під Броварами. Після цього загарбники намагався засісти у селі.

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