Біля Фукусіми стався потужний землетрус: можливі повторні поштовхи і зсуви ґрунту

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Південно-східне узбережжя Японії сколихнув землетрус магнітудою 6,8. Поштовхи відчули у районі префектури Міяґі неподалік від АЕС "Фукусіма-1".

Джерело:

Japantimes

За даними місцевих ЗМІ, інформація про цунамі, на щастя, не надходила. Окрім того, не було повідомлень про значні руйнування, які спричинив землетрус.

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Водночас фахівці попереджують про можливі зсуви ґрунту у гірських районах у північно-східних регіонах країни. 

Геологічна служба США заявила, що землетрус стався у Тихому океані. Місцеві метеорологи попередили про можливість повторних поштовхів упродовж наступних 7 днів.

Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 2 людей. Вони отримали легкі травми. 

Стан АЕС "Фукусіма-1" вже перевірили. Інформації про жодні позаштатні ситуації або відхилення від норм немає. 

Трагедія на АЕС "Фукусіма-1": головне

  • Землетрус у Японії 11 березня 2011 року увійшов в історію людства як один з найстрашніших. 
  • Тоді внаслідок землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" стався вибух
  • Навколо реактора створили зону відчуження.
  • Жертвами трагедії стали приблизно 18 тисяч людей.