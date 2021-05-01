Біля Фукусіми стався потужний землетрус: можливі повторні поштовхи і зсуви ґрунту

Південно-східне узбережжя Японії сколихнув землетрус магнітудою 6,8. Поштовхи відчули у районі префектури Міяґі неподалік від АЕС "Фукусіма-1".

За даними місцевих ЗМІ, інформація про цунамі, на щастя, не надходила. Окрім того, не було повідомлень про значні руйнування, які спричинив землетрус.

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Водночас фахівці попереджують про можливі зсуви ґрунту у гірських районах у північно-східних регіонах країни.

Геологічна служба США заявила, що землетрус стався у Тихому океані. Місцеві метеорологи попередили про можливість повторних поштовхів упродовж наступних 7 днів.

Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 2 людей. Вони отримали легкі травми.

Стан АЕС "Фукусіма-1" вже перевірили. Інформації про жодні позаштатні ситуації або відхилення від норм немає.

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