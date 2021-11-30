Біля грецьких островів стався підводний землетрус

Біля островів у Греції зранку 30 листопада стався потужний підводний землетрус. Його магнітуда досягала 5,1.

Підземні поштовхи відчували мешканці Самоса, Хіоса та інших островів неподалік. Землетрус сколихнув цей регіон приблизно о 6:00 за місцевим часом.

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Що відомо про землетрус

За інформацією Афінського геодинамічного інституту, епіцентр землетрусу був розміщений за 20 кілометрів на північний захід від Ікарії – н а глибині 17,5 кілометра.

а глибині 17,5 кілометра. Одразу після першого землетрусу трапився ще один, не такий потужний – магнітудою 4,1.

Наразі невідомо, чи постраждав хтось внаслідок стихійного лиха та чи спричинило воно руйнування.

Де розташовані острови Самос та Хіос: дивіться на карті

Раніше кілька землетрусів сталося на Криті

Наприкінці вересня потужний землетрус сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр поштовхів був розташований поблизу міста Іракліон, в якому живе майже 150 тисяч людей. Сейсмологи зафіксували декілька підземних поштовхів, які сталися один за одним. Магнітуда найпотужнішого сягала 6,0.

Черговий землетрус накрив Крит 12 жовтня – магнітуда також була 6,0. Того разу підземні поштовхи відчували не лише у Греції (острови Касос, Родос та Карпатос), але й в Туреччині, Лівії та Єгипті. Глибину епіцентру оцінювали по-різному – від 9 до 25 кілометрів.