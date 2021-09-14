Біля грецького острова Самос розбився літак з важливим свідком у справі Нетаньяху

Поблизу грецького острова Самос трапилася смертельна авіатроща. В Егейське море впав ізраїльський приватний літак. На його борту перебував свідок у справі проти Біньяміна Нетаньяху.

Врятувати 69-річного Хаїма Герона не вдалося. Загинула також і його дружина. Трагічний інцидент травпися у понеділок, 13 вересня.

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Герон був свідком у процесі над Нетаньяху

Наступного дня грецька влала розпочала розслідування катастрофи. З'ясувалося, що Герон був свідком у корупційному процесі над Біньяміном Нетаньяху – колишнім прем'єром Ізраїлю.

Що відомо про Герона? Раніше він працював в ізраїльському міністерстві комунікацій. Був одним з понад 300 людей, які опинилися у списку свідків в судовому процесі над Нетаньяху.



Сам Нетаньяху відкидає усі звинувачення. Водночас колишній прем'єр-міністр висміює величезний розмір списку свідків.

Літак втратив зв'язок з диспетчерами

Герон з дружиною вилетіли із ізраїльського міста Хайфа. Їхній одномоторний літак Cessna 182 розбився біля аеропорту Самоса. Зв'язок з диспетчерською вежею на Самосі пропав незадовго до посадки. Управління цивільної авіації одразу повідомила про це пошуково-рятувальний центр. Згодом водолази знайшли тіла ізраїльтян.