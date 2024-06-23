Біля Харкова чули серію вибухів

Вдень 23 червня на Харківщині пролунали вибухи. Зокрема, їх чули в обласному центрі.

Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу. Повітряна тривога триває, тож не нехтуйте безпекою й перебувайте в укритті.

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Що відомо про вибухи у Харкові сьогодні

Вибухи у Харкові пролунали близько 13:40. Журналісти "Суспільного" припустили, що, ймовірно, за межами міста.

Поліція Харківської області закликала не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. Про постраждалих і влучання ворожих снарядів повідомляйте на спецлінію поліції 102.

Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей,

– наголосили в поліції.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Північно-Східного напрямку.

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