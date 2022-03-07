Біля Харкова ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова

7 березня 2022 , 23:49

Джерело:

телеграм Головного управління розвідки МО України

Російські окупанти зустріли в Україні лютий опір. Армія окупанта зазнавала втрат серед вищого командного складу.

Йдеться про російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова. 

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Біля Харкова ліквідували російського генерал-майора 

Російський генерал-майор Віталій Герасимов був учасником у другій чеченській війні, а також російській військовій операції у Сирії. Зокрема, він отримав медаль за так зване "повернення Криму”.

Автор: Віта Свірневська