Біля Херсона окупанти влучили у штаб гуманітарної допомоги: є жертви та поранені

Окупанти 17 грудня з міномета обстріляли передмістя Херсону, село Степанівка. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги.

На жаль, не минулося без жертв. Деталі повідомили у Херсонській міській раді.

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Ворожий удар окупантів пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви. Начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що армія країни-агресорки завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка.

Підкреслюється, що ворог навмисно цілив у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку.

Що відомо про жертв

За даними Херсонської міськради, 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей – у лікарні.

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