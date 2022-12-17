Біля Херсона окупанти влучили у штаб гуманітарної допомоги: є жертви та поранені
Джерело:Херсонська міська рада
Окупанти 17 грудня з міномета обстріляли передмістя Херсону, село Степанівка. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги.
На жаль, не минулося без жертв. Деталі повідомили у Херсонській міській раді.
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Ворожий удар окупантів пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви. Начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що армія країни-агресорки завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка.
Підкреслюється, що ворог навмисно цілив у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку.
Що відомо про жертв
За даними Херсонської міськради, 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей – у лікарні.
Ворог обстрілює Херсон: останні новини
- У четвер, 15 грудня, у Херсоні окупанти влучили ракетою в пункт допомоги Червоного Хреста. На жаль, внаслідок російської атаки загинула волонтерка та парамедикиня. Під час обстрілу вона перебувала на вулиці, її смертельно поранили уламки ворожих снарядів.
- 14 грудня російській окупаційні війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Це сталося в момент, коли бригада лагодила газопостачання. Того ж дня внаслідок обстрілів Херсона Росією загорілось складське приміщення. Після цього окупанти поцілили у центр міста, а саме в будівлю Херсонської ОВА.
- 12 грудня російські окупанти завдали артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.