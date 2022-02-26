Біля Херсона росіяни розстріляли журналіста Ділєрбека Шакірова

Російські окупанти із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста.

Сталося це районі села Зеленівка, що поблизу Херсона. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Так, на Херсонщині російські окупанти розстріляли медійника Шакірова Ділєрбека Шукуровича.

Він був цивільним журналістом інформаційного щотижневика "Навколо тебе", членом Благодійного фонду "Дім надії".

Ця ситуація потрапила до реєстру Кримінального кодексу України.

Органи прокуратури та правопорядку продовжують фіксувати злочини Росії проти мирних жителів України,

– зазначила вона.

І додала, що усі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, не уникнуть відповідальності.

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Текст допису Ірини Венедіктової:

…розстріляний цивільний журналіст, згорілі поранений і водій швидкої, невідома доля мешканців зруйнованого будинку Харкова … Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, – не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ.

Сьогодні на трасі УКРНІОЗ в Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України.

В районі с. Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Дім надії". Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 КК України.

Ніч буде важкою. Але завтра сонце. Тримаймо стрій.