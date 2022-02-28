Біля Ірпеня ЗСУ розбили ворожу техніку: відео з місця події

Збройні сили України активно дають ворогу відсіч. Вони розбили російську техніку біля Ірпеня.

На відео з місця події видно, як палає російський танк та інша техніка. Час від часу чути звуки вибухів.

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Дим від ворожої техніки підійнявся високо вгору. Пройти далі – ворог не зміг.

На жаль, внаслідок бойових дій постраждали будинки.

Під Ірпенем горить ворожа техніка:

Зауважимо, вчора зранку наші захисники успішно відбили Ірпінь у російських загарбників. Місцеве населення закликали не виходити з дому, адже ворог постійно обстрілює місто.

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