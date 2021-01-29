До Капітолія – з пістолетом та списком сенаторів: озброєного чоловіка затримали у Вашингтоні

Біля будівлі Капітолія у Вашингтоні затримали озброєного чоловіка. Він з допомогою 9-міліметрового пістолета Sig Sauer планував "зупинити грабіжництво".

Джерело: CNN

Також народний месник мав при собі 20 набоїв.

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Правопорушником виявився 71-річний чоловік

Правопорушником виявився 71-річний Денніс Вестовер з Західної Вірджинії. У чоловіка при обшуку знайшли список сенаторів та представників, як Конгресу США, так і уряду штату Західна Вірджинія. Володів затриманий і контактами своїх потенційних цілей.

Вестовер заявив, що занепокоєний чесністю виборів у країні, отож планує зупинити грабіжництво.

Він сказав, що у нас є деякі полярні точки зору в країні. Він вважає, була фальсифікація виборів, це спірне питання. Також затриманий вважає процес, яким займається – істинним та справедливим,

– пояснив офіцер поліції.

Правоохоронці також зауважили, що добровільно Вестовер не здавався. Отож нацгвардійцям довелось вислухати чимало криків на свою адресу.