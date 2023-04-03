Загинув на очах у мами: під Києвом гойдалкою вбило дитину

3 квітня 2023, 17:49
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На Київщині в місті Вишневе сталася трагедія з шестирічним хлопчиком. Дитина загинула внаслідок травмування гойдалкою.

Інцидент був ще 10 березня. Хлопчик вийшов з мамою на прогулянку, коли сталась трагедія. Про це 24 Каналу розповіли в поліції Київщини.

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Дитину вдарила гойдалка

Правоохоронці отримали повідомлення від лікарів, що до них привезли 6-річного хлопчика, який був без свідомості. У дитини була закрита черепно-мозкова вдавлена травма.

Виявилось, близько 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері і на дитячому майданчику. Хлопчик їхав на самокаті, але біля гойдалок раптово кинув самокат на землю і побіг туди.

У цей момент на ній гойдались 3 дівчинки шкільного віку. Оскільки гойдалка перебувала в русі, хлопчик вдарився скронею об кут. У поліції зазначають, що це сталось випадково. Хлопчик впав на бруківку та втратив свідомість.

Медики намагались врятувати хлопчика

Мати одразу викликала швидку. Хлопчика доставили до нейрохірургічного відділення в Києві, де одразу провели операцію Проте стан дитини був важкий. На жаль, врятувати хлопчика не вдалось, близько 18:00 він помер.

У поліції додають, що це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався в дитячому садочку, це була єдина дитина в сім'ї. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про нещасний випадок.

Батьків закликають пильно ставитися до дозвілля дітей. Потрібно бути уважними та не відпускати малечу, якщо поруч є небезпека.

Раптова загибель хлопчика в Дніпрі

У Дніпрі 30 березня помер маленький хлопчик, якому було 4 роки. Це сталося на вулиці Айдарівській, у житловому районі міста Таромське.

Остаточну причину смерті хлопчика поки встановлюють. Власне, триває судово-медична експертиза. Однак, за попередньою інформацією, на тілі дитини помітили тілесні ушкодження..

Відомо, що батьки одразу викликали швидку допомогу, але до правоохоронців звернулись медики після того, як приїхали на виклик.

Автор: Ольга Музика