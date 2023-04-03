Загинув на очах у мами: під Києвом гойдалкою вбило дитину

На Київщині в місті Вишневе сталася трагедія з шестирічним хлопчиком. Дитина загинула внаслідок травмування гойдалкою.

Інцидент був ще 10 березня. Хлопчик вийшов з мамою на прогулянку, коли сталась трагедія. Про це 24 Каналу розповіли в поліції Київщини.

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Дитину вдарила гойдалка

Правоохоронці отримали повідомлення від лікарів, що до них привезли 6-річного хлопчика, який був без свідомості. У дитини була закрита черепно-мозкова вдавлена травма.

Виявилось, близько 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері і на дитячому майданчику. Хлопчик їхав на самокаті, але біля гойдалок раптово кинув самокат на землю і побіг туди.

У цей момент на ній гойдались 3 дівчинки шкільного віку. Оскільки гойдалка перебувала в русі, хлопчик вдарився скронею об кут. У поліції зазначають, що це сталось випадково. Хлопчик впав на бруківку та втратив свідомість.

Медики намагались врятувати хлопчика

Мати одразу викликала швидку. Хлопчика доставили до нейрохірургічного відділення в Києві, де одразу провели операцію Проте стан дитини був важкий. На жаль, врятувати хлопчика не вдалось, близько 18:00 він помер.

У поліції додають, що це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався в дитячому садочку, це була єдина дитина в сім'ї. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про нещасний випадок.

Батьків закликають пильно ставитися до дозвілля дітей. Потрібно бути уважними та не відпускати малечу, якщо поруч є небезпека.

Раптова загибель хлопчика в Дніпрі

У Дніпрі 30 березня помер маленький хлопчик, якому було 4 роки. Це сталося на вулиці Айдарівській, у житловому районі міста Таромське.

Остаточну причину смерті хлопчика поки встановлюють. Власне, триває судово-медична експертиза. Однак, за попередньою інформацією, на тілі дитини помітили тілесні ушкодження..

Відомо, що батьки одразу викликали швидку допомогу, але до правоохоронців звернулись медики після того, як приїхали на виклик.