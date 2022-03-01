Біля Києва супутники зафіксували величезну колону ворога
1 березня 2022 , 00:23Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Неподалік Києва вдень 28 лютого зафіксували величезну колону ворожої техніки. Її довжина становить понад 27 кілометрів.
Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies. Колона рухалася в південному напрямі до Києва.
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Війська агресора помітили на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у селищі Гостомель. Останніми днями там тривають запеклі бої між українськими військовими та російськими загарбниками.
Склад колони
- Танки,
- броньована техніка,
- одиниці польової артилерії,
- техніка для забезпечення військ.
Величезну колону окупанта помітили біля Києва / Maxar Technologies
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