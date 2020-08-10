Біля Києва водій вантажівки наїхав на ногу патрульному, бо той заборонив йому в'їзд у місто через порушення правил. Поліцейський отримав травму, його госпіталізували.

На автодорозі М-05 патрульні зупинили вантажівку MAN з напівпричепом. Через обмеження в'їзду вантажівок у деякі міста, водія зупинили і повідомили йому, що далі рух заборонений, передає пресслужба поліції Києва.

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Чоловік за кермом не лише відмовився виконувати правила, а й почав зухвало та агресивно поводитись. Раптом він рушив вперед і наїхав на ногу інспектору. Патрульний отримав травму, його госпіталізували.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, деталі встановлюють.

Чому водію заборонили в'їзд

До кінця літа діє обмеження на в'їзд вантажівок у деякі міста в певний час доби.

Згідно з розпорядженням місцевої влади, у спекотні дні на дорогах з 08:00 до 20:00 заборонений в’їзд у міста, зокрема, у Київ, для вантажівок масою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Такі правила запровадили, аби підвищити пропускну спроможність автодоріг.