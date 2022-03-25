Біля Києва знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси – їх шукають, – командир тероборони столиці

Українські військові продовжують знищувати російських найманців. Так, наступ на Лук'янівку закінчився понад 40 "двохсотими" з боку окупантів.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів командир тероборони міста Києва Петро Кузик. Він зазначив, що вдалося відтиснути ворога далі.

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Окупанти, яких не знищили, повтікали в ліс

Петро Кузик зазначив, що в районі Баришівки був успішний наступ на Лук'янівку. Село вдалося повністю звільнити від окупантів. Командир тероборони підкреслив, що там був опорний пункт російських найманців. У ньому розташовувалися кількасот солдатів, а також ворожа техніка та танки.

Деяку техніку, додав він, спалили, а деяку – взяли собі як "трофейну". Також українським бійцям вдалося підбити ворожі танки.

На мій жаль, підтверджено поки знищення сорока окупантів. Решті вдалося повтікати до наступних опорних пунктів. Частина в ліси сховалася. Власне, їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити,

– зазначив він.

Командир також додав, що серйозні артилерійські бої велися в районі Ірпеня. Загалом там ситуація складна, але розвивається успішно для нас.

Крім того, Петро Кузик підтвердив, що українські військові від початку війни здобули понад сотню ворожих танків. Мовиться про техніку, яку вдалося або відібрати у ворогів, або ту, яку вони самі лишили, адже закінчилося паливо. Причому стосується це усієї ворожої техніки. Її ремонтують, а потім відправляють у бій, щоб атакувати російських найманців.

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