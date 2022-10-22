Другий день поспіль біля кордонів Польщі винищувачі НАТО перехоплюють військові літаки Росії
Джерело:Військово-повітряні сили Італії
Винищувачі Північноатлантичного альянсу вилітали, щоб перехопити російські військові літаки. Адже останні вирішили літати біля кордонів НАТО.
Військово-повітряні сили Італії повідомили, що винищувачі вилітали 20 та 21 жовтня, інформує 24 канал. Росіяни літали біля кордонів з Польщею.
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Російські літаки літали біля кордонів НАТО
Два екстрені вильоти винищувачів Eurofighter зі складу Військово-повітряних сил Італії, які задіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі,
– повідомили Військово-повітряні сили Італії.
Варто пригадати, що буквально 3 жовтня американський сенатор Марко Рубіо заявив, що Москва може завдати удару по центру постачання зброї Україні в Польщі.
Занепокоєння викликає непередбачуваність дій Путіна у такій ситуації,
– заявив сенатор.
На його думку, Росія може вдарити:
- по аеропортах Польщі;
- по деяких із пунктів розподілу озброєння, через які проходять постачання зброї, зокрема в Польщі.
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Росіяни можуть готувати військові дії проти Литви та Польщі
Росія неодноразово погрожувала Польщі нападом. Буквально 21 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень й військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що Кремль намагається збільшити масштаб ескалації на країни ЄС та НАТО.
Це дуже помітно. На мою думку, враховуючи ту агресивність і рівень ескалації, яких дотримується Путін і Кремль, вони можуть готувати безпосередньо військові дії проти Литви та Польщі. Мета цього – через територію Польщі відрізати забезпечення й логістичне постачання зброї до України,
– пояснив Мусієнко.
Він зауважив, що Росія цілком реально може готувати передумови для подальших дій та ескалації з країнами Євросоюзу та Альянсом.
Зокрема, за його даними, підрозділи білоруських військ, які були на кордоні з Рівненською областю виводять на ротацію, щоб об'єднати з Росією.
"Вони переводяться у стан бойової готовності до кордонів Польщі та Литви", – додав аналітик.
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