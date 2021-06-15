Біля адмінмежі Криму затримали інженера бурової установки, який працював на окупантів

На адміністративній межі з окупованим Кримом затримали українського інженера, який продовжив працювати на незаконно захопленому Росією підприємстві. Працівнику повідомили про підозру за порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасову окуповану територію.

Чоловік продовжив працювати на незаконному захопленому "Чорноморнафтогазі". Він обіймав посаду інженера матеріально-технічного ресурсу плавучої бурової установки "Петро Годованець". Вже після окупації російська влада перейменувала її на "Крим-2".

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Інженер виїжджав на установку через закриті морські порти

Українські прикордонники затримали чоловіка під час перетину адмінмежі в пункті пропуску "Каланчак". У прокуратурі Криму з'ясували, що період з 2015 до 2021 року інженер систематично виїжджав через закриті морські порти до бурової установки та забезпечував її роботу.

Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років

Своїми діями затриманий завдав шкоду Україні, адже сприяв розробці українських ресурсів окупантами. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

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В Україну не впустили російську акторку дубляжу

Зазначимо, що російську акторку озвучування та дубляжу прикордонники не пропустили в Україну. На українсько-молдовському кордоні встановили, що іноземка незаконно перебувала в окупованому Криму. Тепер жінка не зможе потрапити на українську територію ще протягом 3 років.