У Балтійському морі спалахнуло судно з небезпечним вантажем: воно дрейфує без керування

У Балтійському морі загорілось судно з небезпечним вантажем, яке прямувало із Клайпеди в Ригу. Воно дрейфує в напрямку західного узбережжя Ризької затоки.

Судно, яке перевозить полімери та матеріали для фарб, спалахнуло у Балтійському морі вночі 22 лютого. Про це повідомила фахівець зі зв'язків із громадськістю Морських сил (МС) Ліва Вейта.

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Подробиці інциденту

О 2:42 до координаційного центру пошуку та порятунку на морі Служби берегової охорони МС надійшло повідомлення з вантажного судна "Escape" про те, що у машинному відділенні виникла пожежа. Її не вдалося загасити автономною системою пожежогасіння.

На місце події одразу вирушило судно берегової охорони Saule. Також було повідомлено всі оперативні служби, а гелікоптеру Державної прикордонної охорони наказали підготуватися до вильоту.

Екіпаж евакуювався в рятувальній шлюпці

Одразу після надсилання повідомлення про пожежу, о 2:57 екіпаж судна самостійно евакуювався в рятувальній шлюпці, а центр пошуку і порятунку дав вказівку вантажному судну, який перебував поблизу, врятувати людей. Все закінчилось добре – усі 15 членів екіпажу "Escape" вже у безпеці, їх взяли на борт судна "Kairit", яке доставить їх до Ризького порту.

Судно дрейфує морем без керування

Зараз "Escape" без управління дрейфує у напрямку західного узбережжя Ризької затоки. Судно перебуває між Мерсрагсом і Роєю приблизно за 9 кілометрів від берега. До нього направляються буксири "Stella" та "Orion" із системами пожежогасіння, щоб ліквідувати спалах на судні.

Екіпаж судна берегової охорони Saule повідомив, що відкритого вогню на місці події не помічено. Наразі немає інформації про те, що контейнери із небезпечним вантажем горять.