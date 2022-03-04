Біля мерії Енергодару скупчення окупантів: мешканців просять не довіряти оголошенням

4 березня 2022 , 14:01
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Джерело:

телеграм-канал Енергоатом

Енергоатом повідомляє про скупчення російських загарбників біля мерії Енергодару. Можливі провокації, в тому числі й інформаційні.

Відтак, містян просять з обережністю ставитися до інформаційних повідомлень. Найкраще – звірятися із офіційними джерелами та перевіреними медіаресурсами.

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Те, що ворог знов зайшов у місто підтверджують кадри місцевих мешканців. Зазначається, що наразі в Енергодар прибув 1 БТР і 3 "Урала". 

Попри відсутність боїв території міста, мешканців просять залишатися в безпечних місцях. 

Скупчення окупантів біля мерії – Відео  телеграм-канал Енергоатом

Крім того, повідомляється, що російська техніка зосередилася біля будівлі поліції. 

 Російська техніка зосередилася біля будівлі поліції / Фото телеграм-канал Енергоатом


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Автор: Юлія Бабич