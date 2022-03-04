Біля мерії Енергодару скупчення окупантів: мешканців просять не довіряти оголошенням
Джерело:телеграм-канал Енергоатом
Енергоатом повідомляє про скупчення російських загарбників біля мерії Енергодару. Можливі провокації, в тому числі й інформаційні.
Відтак, містян просять з обережністю ставитися до інформаційних повідомлень. Найкраще – звірятися із офіційними джерелами та перевіреними медіаресурсами.
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Те, що ворог знов зайшов у місто підтверджують кадри місцевих мешканців. Зазначається, що наразі в Енергодар прибув 1 БТР і 3 "Урала".
Попри відсутність боїв території міста, мешканців просять залишатися в безпечних місцях.
Скупчення окупантів біля мерії – Відео телеграм-канал Енергоатом
Крім того, повідомляється, що російська техніка зосередилася біля будівлі поліції.
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