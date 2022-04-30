Біля Миколаєва знайшли схованку протитанкової зброї ДРГ, яка планувала у місті теракти

30 квітня 2022 , 02:28
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Правоохоронці 29 квітня знайшли біля Миколаєва схованку протитанкової зброї ДРГ. Диверсанти планували провести у місті теракти.

Усю зброю вилучили. Вона виявилася російського виробництва.

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Біля Миколаєва знайшли схованку зброї ДРГ

На Миколаївщині правоохоронці затримали 3 російських військових. Вони входили до складу угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

Окрім цього, біля обласного центру виявили схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. Під час огляду правоохоронці вилучили:

  • протитанковий ракетний комплекс "Корнет",
  • гранатомети російського виробництва.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

 

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Яка ситуація на Миколаївщині: коротко

  • На окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини російські окупанти просувають ідею невідворотності закріплення регіонів під владою країни-агресорки. Однак такі дії ворогів не мають успіху, адже українці чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи.
  • Окрім цього, готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, загарбники намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.
  • Водночас вороги не припиняють бомбардувати населені пункти. Зокрема, 28 квітня вони обстріляли Миколаїв зі "Смерчів". Внаслідок цього пошкодились автівки, житлові будинки та магазини. Касетні боєприпаси падали навіть на дитячі майданчики.
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав фото вщент зруйнованого після ворожих обстрілів будівельного комбінату.

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Автор: Ольга Котів