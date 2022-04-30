Біля Миколаєва знайшли схованку протитанкової зброї ДРГ, яка планувала у місті теракти
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Правоохоронці 29 квітня знайшли біля Миколаєва схованку протитанкової зброї ДРГ. Диверсанти планували провести у місті теракти.
Усю зброю вилучили. Вона виявилася російського виробництва.
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Біля Миколаєва знайшли схованку зброї ДРГ
На Миколаївщині правоохоронці затримали 3 російських військових. Вони входили до складу угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.
Окрім цього, біля обласного центру виявили схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. Під час огляду правоохоронці вилучили:
- протитанковий ракетний комплекс "Корнет",
- гранатомети російського виробництва.
Дивіться звернення представника ОК "Південь":
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Яка ситуація на Миколаївщині: коротко
- На окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини російські окупанти просувають ідею невідворотності закріплення регіонів під владою країни-агресорки. Однак такі дії ворогів не мають успіху, адже українці чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи.
- Окрім цього, готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, загарбники намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.
- Водночас вороги не припиняють бомбардувати населені пункти. Зокрема, 28 квітня вони обстріляли Миколаїв зі "Смерчів". Внаслідок цього пошкодились автівки, житлові будинки та магазини. Касетні боєприпаси падали навіть на дитячі майданчики.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав фото вщент зруйнованого після ворожих обстрілів будівельного комбінату.
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