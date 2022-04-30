Біля Миколаєва знайшли схованку протитанкової зброї ДРГ, яка планувала у місті теракти

Правоохоронці 29 квітня знайшли біля Миколаєва схованку протитанкової зброї ДРГ. Диверсанти планували провести у місті теракти.

Усю зброю вилучили. Вона виявилася російського виробництва.

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Біля Миколаєва знайшли схованку зброї ДРГ

На Миколаївщині правоохоронці затримали 3 російських військових. Вони входили до складу угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

Окрім цього, біля обласного центру виявили схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. Під час огляду правоохоронці вилучили:

протитанковий ракетний комплекс "Корнет",

гранатомети російського виробництва.

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Яка ситуація на Миколаївщині: коротко

На окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини російські окупанти просувають ідею невідворотності закріплення регіонів під владою країни-агресорки. Однак такі дії ворогів не мають успіху, адже українці чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи.

Окрім цього, готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, загарбники намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.

Водночас вороги не припиняють бомбардувати населені пункти. Зокрема, 28 квітня вони обстріляли Миколаїв зі "Смерчів". Внаслідок цього пошкодились автівки, житлові будинки та магазини. Касетні боєприпаси падали навіть на дитячі майданчики.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав фото вщент зруйнованого після ворожих обстрілів будівельного комбінату.

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