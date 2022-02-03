Біля Нігерії підірвалось нафтопереробне судно: є загроза екокатастрофи

Біля берегів Нігерії 2 лютого підірвалось нафтопереробне судно Trinity Spirit. Існує висока ймовірність екологічної катастрофи.

Судно належить нігерійській компанії SEPCOL. Моряки та екіпаж танкеру зникли безвісти.

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Вибух спричинив паніку

Судно добувало сиру нафту біля родовища Мерен.

Після вибуху танкер охопила масштабна пожежа. Працівники, що обслуговують інші нафтові підприємства, спричинили паніку. Вони безпорадно спостерігали, як судоно продовжувало палати.

Першими кинулись на допомогу рибалки, але інтенсивність вогню не дозволила їм підплисти ближче до місця події.

Кажуть про нещасний випадок

У компанії FPSO стверджують про нещасний випадок. Однак точну причину вибуху встановлюють.

Вже підтвердили 2 смерті, але на борту судна до інциденту було 10 членів екіпажу.

Інший вибух у Нігерії

У нігерійському штаті Ріверс 24 жовтня 2021 року стався потужний вибух. Загинули 25 людей, серед них – діти та підлітки. Багатьох постраждалих госпіталізували.

Відомо, що підприємство працювало нелегально. Вибух був настільки потужний, що зруйнував будинки неподалік.