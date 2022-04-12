Біля Новоайдару ЗСУ накрили склад окупантів: Гайдай розповів деталі
ЗСУ завдали російським окупантам нових втрат на Луганщині. Там постраждав склад боєприпасів росіян.
Про деталі розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Біля Новоайдару артилерією наші ЗСУ накрили склад з боєприпасами. Він підривався 2,5 години. Влучного удару ворогу завдала 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, передає 24 канал.
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По фото, які ми вже сьогодні отримали, бачимо, що склад був не малий. Після кожного вдалого такого удару нашими військовими, на 1-2 дні відкладається їх наступ. Бо без резервів там нема чого наступати,
– сказав Гайдай.
В нас різна мотивація
Водночас Гайдай повідомив, що попри переважаючу більшість окупантів, українські військові відбивають кожен наступ і кожну атаку росіян.
В нас різна мотивація. Орки – загарбники. В наших захисників мотивація – їх батьки, дружини, діти,
– сказав очільник Луганської ОВА.
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