Біля офісу Джонсона зібрався мітинг з вимогою закрити небо над Україною

У Великій Британії 12 березня відбувається мітинг на підтримку України. Активісти зібралися біля офісу прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Люди вимагають закрити небо над Україною. Також вони виступили за запровадження ембарго на купівлю нафти та газу в Росії.

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Активісти вийшли з плакатами "Путін, руки геть від України", "fck Ptn", "Підтримуємо Україну", "Солідарні з Україною" та українським прапором. До речі, на мітингу зібралися люди різного віку та навіть діти.

Дивіться відео з мітингу у Великій Британії:

Зауважимо, 10 березня президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з Джонсоном. Політики обговорили підтримку України та воєнні злочини Росії.

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