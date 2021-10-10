Біля Офісу Президента знову показуватимуть мультики

На подвір'ї Офісу Президента 10 жовтня знову показуватимуть мультфільми українського виробництва. Все через позитивні відгуки щодо таких сеансів 9 жовтня.

Сеанси розпочнуться об 11:00 та триватимуть до 21:00. Вхід вільний.

До теми Нагода весело провести час всією сім'єю: біля Офісу Президента показуватимуть мультики

Які мультики покажуть

"Викрадена принцеса",

"Гуллівер повертається",

"Фокстер і Макс",

"Ескімоска",

"Пригоди Котигорошка",

"Козаки. Навколо світу",

"Бабай",

"Жив собі чорний кіт",

"Калейдоскоп".

Не втрачайте можливості всією родиною насолодитися гарною погодою та захопливими пригодами анімаційних героїв!

– зазначили в ОП.

Мультики показували й у суботу

Напередодні біля ОП вже показували українські мультфільми. Екран встановили поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко. Показували також "Викрадену принцесу" та "Ескімоску".

Крім цього, малечу розважали аніматори. В ОП кажуть, що багато дітлахів та їхніх батьків гарно провели час.



Біля ОП показували мультики / Фото ОП