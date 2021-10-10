Біля Офісу Президента знову показуватимуть мультики
Джерело:Офіс Президента
На подвір'ї Офісу Президента 10 жовтня знову показуватимуть мультфільми українського виробництва. Все через позитивні відгуки щодо таких сеансів 9 жовтня.
Сеанси розпочнуться об 11:00 та триватимуть до 21:00. Вхід вільний.
До теми Нагода весело провести час всією сім'єю: біля Офісу Президента показуватимуть мультики
Які мультики покажуть
- "Викрадена принцеса",
- "Гуллівер повертається",
- "Фокстер і Макс",
- "Ескімоска",
- "Пригоди Котигорошка",
- "Козаки. Навколо світу",
- "Бабай",
- "Жив собі чорний кіт",
- "Калейдоскоп".
Не втрачайте можливості всією родиною насолодитися гарною погодою та захопливими пригодами анімаційних героїв!
– зазначили в ОП.
Мультики показували й у суботу
Напередодні біля ОП вже показували українські мультфільми. Екран встановили поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко. Показували також "Викрадену принцесу" та "Ескімоску".
Крім цього, малечу розважали аніматори. В ОП кажуть, що багато дітлахів та їхніх батьків гарно провели час.
Біля ОП показували мультики / Фото ОП