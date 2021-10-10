Біля Офісу Президента знову показуватимуть мультики

10 жовтня 2021 , 10:33
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Джерело:

Офіс Президента

На подвір'ї Офісу Президента 10 жовтня знову показуватимуть мультфільми українського виробництва. Все через позитивні відгуки щодо таких сеансів 9 жовтня.

Сеанси розпочнуться об 11:00 та триватимуть до 21:00. Вхід вільний.

До теми Нагода весело провести час всією сім'єю: біля Офісу Президента показуватимуть мультики

Які мультики покажуть

  • "Викрадена принцеса",
  • "Гуллівер повертається",
  • "Фокстер і Макс",
  • "Ескімоска",
  • "Пригоди Котигорошка", 
  • "Козаки. Навколо світу",
  • "Бабай",
  • "Жив собі чорний кіт",
  • "Калейдоскоп".

Не втрачайте можливості всією родиною насолодитися гарною погодою та захопливими пригодами анімаційних героїв!
– зазначили в ОП.

Мультики показували й у суботу

Напередодні біля ОП вже показували українські мультфільми. Екран встановили поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко. Показували також "Викрадену принцесу" та "Ескімоску".

Крім цього, малечу розважали аніматори. В ОП кажуть, що багато дітлахів та їхніх батьків гарно провели час.


Біля ОП показували мультики / Фото ОП

Автор: Ольга Музика