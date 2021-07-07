Біля окупованого Криму "Оси" відбили "атаку" ворожих літаків: захопливе відео

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом проходять військові навчання Збройних сил України. Під час них бійці відпрацювали відбиття атаки умовного противника на колону військової техніки, використовуючи комплекси "Оса-АКМ".

Командування повідомило деталі спільного батальйонного тактичного навчання підрозділів угрупування військ, яке виконує завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму.

Читайте також Спільні військові навчання України та НАТО переходять у активну фазу – Голос Америки

"Оси" відбили атаку авіації умовного ворога

Під час навчання розрахунки зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного противника на колону військової техніки,

– розповіли у Збройних силах.

За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, легенда навчань передбачає, що колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш задля зміни вогневих позицій. Під час цього її нібито атакувала авіація противника.

Ракетні комплекси в умовах, максимально наближених до бойових, здійснили розвідку повітряної ситуації та визначили координати цілей. Після цього вони знищили літаки умовного противника пусками ракет.

Військові також відпрацювали такі завдання

низку ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях;

підрозділ реактивних систем залпового вогню “Смерч” зосередився на навчально-бойових вправах зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів;

питання заняття і маскування позицій, організації системи зв'язку та управління, приведення техніки з похідного положення в бойове.

В Україні у Чорному морі тривають масштабні військові навчання "Сі Бриз". Вони стартували 28 червня та завершаться 10 липня. Під час тренувань учасники відпрацьовують маневри на суші, у повітрі, морі, під водою.

Військові навчання ЗСУ біля Криму: дивіться відео