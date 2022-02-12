Біля окупованого Криму пройшли масштабні навчання підрозділів МВС: захопливі фото

У Херсонській області, неподалік тимчасово окупованого Криму, підрозділи Міністерства внутрішніх справ провели потужні навчання. У них взяли участь 1 300 співробітників відомства.

До тактико-спеціальних навчань залучили підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Деталі про масштабні навчання МВС

Тренування відбулися на території Херсонської області, неподалік кордону з тимчасово окупованою територією Криму.

Міністр внутрішніх справ Монастирський розповів, що в навчаннях взяли участь 1 300 працівників системи МВС. Тренування показали злагодженість дій особового складу щодо своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори, які можуть виникнути в країні.

Ми побачили вражаючу демонстрацію можливостей і спроможностей працівників системи МВС. Це результат потужної роботи всіх підрозділів,

– сказав глава відомства.

Він наголосив, що на захисті безпеки українців перебувають дійсно надзвичайно професійні спеціалісти.

Основна мета навчань

чітка організація та координація взаємодії між підрозділами МВС для невідкладного реагування та стабілізації ситуації на кордоні,

припинення масових заворушень,

деблокування захоплених об'єктів критичної інфраструктури й адміністративних будівель і звільнення заручників.

Монастирський також наголосив, що взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена. "У кожного підрозділу є своя специфіка роботи. Усі показали високий рівень комплексної роботи. Вдосконалюємося та посилюємо спроможності МВС для безпеки наших громадян", – підсумував він.

У відомстві уточнили, що маневри проводили у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.

Масштабні навчання підрозділів МВС на Херсонщині: Фото МВС

За навчаннями спостерігав Зеленський: що відомо

Володимир Зеленський 12 лютого відвідав Херсонщину. Президент спостерігав, як проходять навчання МВС України. Вони відбувалися на території Каланчака та Новоолексіївки.

Звідти глава держави зробив у мережі допис: "не панікуємо, а працюємо".

Навчання МВС на Херсонщині: дивіться відео