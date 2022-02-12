Біля окупованого Криму пройшли масштабні навчання підрозділів МВС: захопливі фото
Джерело:МВС України
У Херсонській області, неподалік тимчасово окупованого Криму, підрозділи Міністерства внутрішніх справ провели потужні навчання. У них взяли участь 1 300 співробітників відомства.
До тактико-спеціальних навчань залучили підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Деталі про масштабні навчання МВС
Тренування відбулися на території Херсонської області, неподалік кордону з тимчасово окупованою територією Криму.
Міністр внутрішніх справ Монастирський розповів, що в навчаннях взяли участь 1 300 працівників системи МВС. Тренування показали злагодженість дій особового складу щодо своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори, які можуть виникнути в країні.
Ми побачили вражаючу демонстрацію можливостей і спроможностей працівників системи МВС. Це результат потужної роботи всіх підрозділів,
– сказав глава відомства.
Він наголосив, що на захисті безпеки українців перебувають дійсно надзвичайно професійні спеціалісти.
Основна мета навчань
- чітка організація та координація взаємодії між підрозділами МВС для невідкладного реагування та стабілізації ситуації на кордоні,
- припинення масових заворушень,
- деблокування захоплених об'єктів критичної інфраструктури й адміністративних будівель і звільнення заручників.
Монастирський також наголосив, що взаємодія підрозділів системи МВС налагоджена. "У кожного підрозділу є своя специфіка роботи. Усі показали високий рівень комплексної роботи. Вдосконалюємося та посилюємо спроможності МВС для безпеки наших громадян", – підсумував він.
У відомстві уточнили, що маневри проводили у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.
Масштабні навчання підрозділів МВС на Херсонщині: Фото МВС
За навчаннями спостерігав Зеленський: що відомо
Володимир Зеленський 12 лютого відвідав Херсонщину. Президент спостерігав, як проходять навчання МВС України. Вони відбувалися на території Каланчака та Новоолексіївки.
Звідти глава держави зробив у мережі допис: "не панікуємо, а працюємо".
Навчання МВС на Херсонщині: дивіться відео