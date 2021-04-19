Біля Парижа впав легкомоторний літак: є загиблі

У полі біля Парижа 18 квітня розбився літак Robin DR400. Унаслідок авіакатастрофи 4 людей загинули.

Деталі авіакатастрофи біля Парижа

Трагедія трапилася у департаменті Сена і Марна у столичному регіоні Іль-де-Франс. Літак знайшли у полі о 14:00.

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Літак злетів у Бове. Він впав приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкових смуг в аеропорту Руассі, на північ від Парижа, а також за 50 метрів від головної дороги.

Розбився туристичний літак французького виробництва, юридично обмежений візуальними польотами не вище ніж 5000 метрів над рівнем моря,

– заявили в аеродромі Лон-Емерайнвіль.

За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

Для встановлення обставин аварії розпочали розслідування.

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