Біля Приморська людям заборонили виходити на узбережжя: там 2 тисячі окупантів

На Азовському узбережжі біля окупованого Приморська, що в Запорізькій області, перебувають близько 2 тисяч російських військових з технікою. Ситуація в громаді складна.

Міський голова Приморська Олександр Кошелевич розповів, що жителям навіть заборонили виходити на узбережжя. Крім того, окупанти обмежили пересування людей громадою.

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Загарбники вимагають спецпропуски

Чиновник розповів, що ситуація загострилась перед Новим роком, 28 – 29 грудня. Люди в окупованому Приморську вимушені брати "спеціальні дозволи", щоб виїхати в села, які входять до нашої громади. Пропуски потрібні й для того, щоб виїхати до Бердянська чи Мелітополя.

Це утискання прав людини. Навіть, якщо вони перебувають на окупованій території. Тобто, виїхати до рідних, до батьків, які знаходяться в селі, вони не мають тепер змоги. Привезти ліки, чи воду питну, чи їжу, чи ще щось… Бо ми знаємо, що ситуація там зараз дуже складна,

– розповів Кошелевич.

Шукають дітей, які не ходять до російських шкіл

Мер також каже, що російські військові почали обходити помешкання жителів. Вони шукають дітей, які не ходять до російських шкіл. Батькам погрожують, що їх спочатку штрафуватимуть за це, а потім депортуватимуть разом із дітьми за межі тимчасово окупованих територій

Кошелевич зазначив, що у Приморській громаді залишається менше третини з 24 тисяч жителів. Більшість людей виїхали до Запоріжжя та за кордон.