Біля Рівного чути вибухи

Неподалік Рівного люди чули звуки вибухів. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.

До речі У Херсоні чути звуки вибухів

Крім того, під Рівним було видно 2 спалахи.

Тривога по всій Україні

Якщо ви станете свідками спалахів, не публікуйте в мережі жодних фото, адрес і координатів. Це тільки допоможе ворогу.

Вночі 14 березня повітряну небезпеку оголосили майже у всіх областях.

Полтавська,

Дніпропетровська,

Черкаська,

Чернівецька,

Хмельницька

,Закарпаття,

Рівненська,

Волинь,

Тернопільська,

Сумська,

Вінницька,

Львівська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Буковина,

Миколаївська,

Харківська.

До речі – У Чернігові вилучили з житлових масивів авіабомби: