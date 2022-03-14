Біля Рівного чути вибухи
14 березня 2022 , 05:45Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Рівне"
Неподалік Рівного люди чули звуки вибухів. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.
До речі У Херсоні чути звуки вибухів
Крім того, під Рівним було видно 2 спалахи.Важливо! Якщо ви станете свідками спалахів, не публікуйте в мережі жодних фото, адрес і координатів. Це тільки допоможе ворогу.
Тривога по всій Україні
Вночі 14 березня повітряну небезпеку оголосили майже у всіх областях.
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Хмельницька
- ,Закарпаття,
- Рівненська,
- Волинь,
- Тернопільська,
- Сумська,
- Вінницька,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Буковина,
- Миколаївська,
- Харківська.
До речі – У Чернігові вилучили з житлових масивів авіабомби: