Біля Рівного чути вибухи

14 березня 2022 , 05:45
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Джерело:

"Суспільне Рівне"

Неподалік Рівного люди чули звуки вибухів. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про звуки вибухів повідомили о 05:25, а тривогу оголосили о 02:25.

До речі У Херсоні чути звуки вибухів

Крім того, під Рівним було видно 2 спалахи.

Важливо! Якщо ви станете свідками спалахів, не публікуйте в мережі жодних фото, адрес і координатів. Це тільки допоможе ворогу.

Тривога по всій Україні

Вночі 14 березня повітряну небезпеку оголосили майже у всіх областях. 

  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Хмельницька
  • ,Закарпаття,
  • Рівненська,
  • Волинь,
  • Тернопільська,
  • Сумська,
  • Вінницька,
  • Львівська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Буковина,
  • Миколаївська,
  • Харківська.

До речі – У Чернігові вилучили з житлових масивів авіабомби:

 

Автор: Ольга Музика